Koning bijgepraat over luchtmachttaken in ruimtedomein

De toekomst van de luchtmacht en daarin de plek voor het ruimtedomein. Iets waar koning Willem-Alexander veel interesse in heeft. 'Hij liet zich hierover vandaag bijpraten op het hoofdkwartier in Breda', zo meldt het ministerie van Defensie.

Sterk afhankelijk van satellieten en satellietsystemen

De geopolitieke strijd speelt zich steeds meer af in de ruimte. Voor onder meer navigatie, communicatie, observatie en ‘intelligence’ is Defensie sterk afhankelijk van satellieten en satellietsystemen. Daarnaast is ‘space’ niet enkel meer een domein dat anderen ondersteunt. Niet voor niets heet het vliegende krijgsmachtdeel sinds enkele maanden Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten.

Uitleg

De Koning kreeg onder meer uitleg over te ontwikkelen capaciteiten. Denk aan satellieten en telescoopsystemen. Om het ruimtedomein vorm te geven zet de luchtmacht in op het zogeheten nationaal ecosysteem. Dit moeten industrie, kennisinstellingen en Defensie met elkaar vormen. Daarmee draagt het commando ook bij aan internationale samenwerkingsverbanden zoals de NAVO.

Koningshuis en krijgsmacht

Niet alleen de Koning bezoekt regelmatig de krijgsmacht. 'Ook andere leden van het koningshuis zijn betrokken bij de militaire organisatie. Zo nam koningin Maxima onlangs actief deel aan grensverleggende activiteiten bij een officiersopleiding. En neem kroonprinses Amalia. Zij doopte in februari een nieuw bevoorradingsschip. Ook was zij met haar vader bij de uitreiking van de standaard voor het nieuwe tankregiment dat haar naam draagt. En ‘last but not least’: eind deze maand gaat Amalia als werkstudent aan de slag bij het Defensity College', aldus het ministerie.