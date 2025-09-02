Frits van Eerd heeft geen zeggenschap meer over Jumbo

Hoewel de witwaszaak in hoger beroep rond voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd nog niet is afgerond, is in goed overleg besloten dat Frits over Jumbo geen zeggenschap meer zal hebben. Dit meldt Jumbo dinsdag.

Geen stem meer bij besluitvorming over Jumbo

'Dit betekent dat hij in tegenstelling tot de andere aandeelhouders, Colette Cloosterman-van Eerd en Monique Groenewoud-van Eerd, geen stem meer heeft bij besluitvorming over Jumbo. Deze maatregel is in afstemming met de banken van Jumbo doorgevoerd en gaat per direct in en blijft in ieder geval van kracht zolang de zaak loopt', aldus Jumbo.

'De tijd genomen'

De situatie rondom de uitspraak op 7 augustus in de rechtszaak waarbij Frits van Eerd persoonlijk betrokken is, vraagt om uiterste zorgvuldigheid. Jumbo heeft dan ook de tijd genomen om de uitspraak te bestuderen en zich op een juiste wijze te organiseren rondom de vraagstukken die zijn opgekomen door het vonnis. De supermarktketen geeft vandaag inzicht in de ontwikkelingen sinds 7 augustus en de acties die zijn genomen, zoals ook gedeeld met medewerkers, ondernemers en andere relevante stakeholders voor Jumbo.

Organisatie: interne stuurgroep

Hoewel Jumbo geen partij is in de zaak en de uitspraak geen directe gevolgen heeft voor haar dagelijkse bedrijfsvoering, bestudeert Jumbo het vonnis van de rechter zorgvuldig op de mogelijke impact op het bedrijf. Hierbij heeft Jumbo ook ondersteuning van externe adviseurs. Voor een goede begeleiding van dit proces is een interne stuurgroep ingericht, waarbij de Jumbo Raad van Commissarissen (RvC) nauw betrokken is. De voorzitter van de stuurgroep is een onafhankelijk RvC-lid en verder bestaat de stuurgroep uit twee Jumbo directieleden. De stuurgroep zorgt er onder andere voor dat de juiste vraagstukken worden bepaald en dat deze met zorgvuldigheid en onafhankelijkheid worden opgepakt.

Aanpassing in zeggenschap Frits van Eerd als aandeelhouder

Bij de start van de zaak, eind september 2022, is Frits van Eerd teruggetreden als CEO van Jumbo, en sindsdien heeft hij geen statutaire of operationele bevoegdheden meer binnen Jumbo. Wel is Frits aandeelhouder gebleven.

Interne procedures Jumbo: Code Geel

Toen Jumbo in 2022 werd geconfronteerd met het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar Frits, heeft de toenmalige RvC van Jumbo opdracht gegeven onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar alle sponsoractiviteiten van Jumbo in de motorsport en een deel van de autosport. Onder meer zijn uit een onafhankelijk forensisch accountantsonderzoek van KPMG, op basis van de binnen Jumbo beschikbare informatie, geen strafbare feiten binnen Jumbo vastgesteld. Wel kwamen er enkele kwetsbaarheden in interne processen en procedures binnen Jumbo naar voren. Dit heeft geleid tot een verbeterplan, aan de hand waarvan die processen en procedures zijn aangescherpt. De uitvoering van het plan is volledig voltooid in 2023 en wordt sindsdien strikt nageleefd. De gedragscode van Jumbo - Code Geel - blijft onverminderd van kracht.

Overweging mogelijke benadeling Jumbo

Jumbo is geen partij in de zaak tegen Frits van Eerd persoonlijk en eerder zijn er geen aanwijzingen geweest dat Jumbo benadeeld zou zijn. Toch heeft de rechter op 7 augustus in het vonnis overwogen dat Jumbo wél benadeeld zou kunnen zijn. De interne stuurgroep van Jumbo zal deze vraag nauwgezet blijven monitoren. Als na hoger beroep (en eventueel cassatie) definitief sprake blijkt van benadeling behoudt Jumbo het recht om de geleden schade te verhalen. Jumbo