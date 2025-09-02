Jongen (16) omgekomen en twee zwaargewonden bij woningbrand Roermond

Dinsdagochtend is bij een woningbrand aan de Plutolaan in Roermond een 16-jarige jongen om het leven gekomen. Dit meldt de politie dinsdag.

Twee zwaargewonden

'Zijn 14-jarige broer en de moeder raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting en doet onderzoek', aldus de politie.

Melding brand

De melding van de brand kwam rond 07.45 uur binnen. Hulpdiensten troffen buiten de woning de zwaargewonde moeder en haar 14-jarige zoon aan. In de woning werd later het overleden slachtoffer gevonden.

Forensische Opsporing

Specialisten van Forensische Opsporing doen sporenonderzoek om de oorzaak van de brand vast te stellen. Voor getuigen, omwonenden en andere betrokkenen wordt passende nazorg geregeld.