Man (83) aangehouden na neersteken vrouw (83) in Geldrop

De politie doet onderzoek naar een steekincident aan de Winnensland in Geldrop. In de nacht van woensdag op donderdag raakte hierbij een 83-jarige vrouw gewond. 'De verdachte was nog aanwezig in de woning en werd aangehouden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie donderdag.

Man aangehouden in woning

De meldkamer ontving in de nacht van woensdag 3 september op donderdag 4 september rond 02.20 uur een melding van een steekincident. Een 83-jarige man zou zijn vrouw hebben verwond met een mes. 'Toen agenten de woning betraden troffen ze de man aan. Hij werd aangehouden', aldus de politie.

Ziekenhuis

Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De man is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en werd vervolgens meegenomen naar het bureau. Hij zit vast en wordt gehoord.

Onderzoek

Vandaag doen agenten buurtonderzoek en wordt er door forensisch specialisten sporenonderzoek gedaan in de woning. Ook worden camerabeelden opgevraagd en bekeken.