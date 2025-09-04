IenW helpt gemeenten door te bouwen ondanks stikstofuitdaging

De stikstofcrisis blijft voor uitdagingen zorgen in de bouwsector. Het Rijk werkt hard aan schone oplossingen om bouwprojecten door te kunnen laten gaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met marktpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen, die steeds vaker schoon en emissieloos bouwmaterieel inzetten. Dit materieel stoot tijdens de bouw veel minder stikstof uit, waardoor vergunningen sneller verleend kunnen worden en projecten door kunnen gaan. Door emissieloze bouwmachines (zoals elektrische graafmachines of baggervaartuigen) te gebruiken, daalt de uitstoot van CO₂. Dat draagt bij aan de klimaatdoelen van Nederland.

De samenwerking vindt plaats binnen het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Dit jaar sloten maar liefst 49 nieuwe gemeenten zich hierbij aan, waarmee het totaal nu op meer dan 120 medeoverheden komt. Zij verbinden zich aan de doelstellingen van het convenant en voeren geleidelijk steeds meer bouwprojecten schoon en emissieloos uit. Dat is een enorme impuls voor de bouwsector en onderstreept dat samenwerking werkt. Ook hebben zich nieuwe marktpartijen aangesloten, waardoor het convenant inmiddels 159 partners telt. Samen zetten zij een belangrijke stap richting een schonere, stillere bouwplaats.

Vandaag stuurt de staatsecretaris de regeling ‘Stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor Medeoverheden naar de Tweede Kamer’. Deze regeling stimuleert het gebruik van schoon bouwmaterieel dat minder stikstof uitstoot en daardoor het verschil kan maken bij vergunningverlening. De regeling biedt medeoverheden de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen om eventuele extra kosten van emissieloos materieel te compenseren. De markt profiteert daar vervolgens ook van. Doordat er vraag naar schone bouwmachines ontstaat, komt er investeringszekerheid.

Staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar vervoer en milieu): "Met deze regeling maken we het voor gemeenten, provincies en waterschappen die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen tekenen mogelijk om gewoon door te bouwen. Door samen te investeren in emissieloos materieel, maken we bouwen niet alleen mogelijk, maar ook toekomstbestendig. Zo maken we de bouwsector schoner én houden we bouwprojecten in beweging."

In 2024 zijn al 94 bouwprojecten met de regeling gerealiseerd, en in 2025 groeit het totaal naar ruim 200 projecten. Met de regeling voor 2026, die nu naar de Tweede Kamer is gestuurd, worden dat er naar verwachting nog veel meer. Dankzij de regeling kunnen medeoverheden bouwplannen realiseren voor woningen, wegen en bruggen. Voor 2026 is er ruim € 120 miljoen beschikbaar gesteld om deze succesvolle aanpak voort te zetten. Door te blijven investeren in schone bouwmethodes zorgen we ervoor dat Nederland kan blijven bouwen aan woningen, wegen en infrastructuur nu en in de toekomst.