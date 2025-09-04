Verdachte opgepakt na verspreiden deepfakes en seksueel getinte berichten

De politie heeft woensdag 3 september een 43-jarige man uit de gemeente Overbetuwe aangehouden die ervan wordt verdacht seksueel getinte deepfakes te hebben gemaakt en te hebben verspreid via bijvoorbeeld Whatsappgroepen. 'Daarnaast zou hij vrouwen ongevraagd foto’s van zijn geslachtsdeel en seksueel getinte berichten hebben gestuurd', zo meldt de politie donderdag.

130 slachtoffers

Het politieonderzoek na meerdere aangiftes loopt al langere tijd. In de afgelopen jaren hebben zich 130 slachtoffers uit het hele land bij de politie gemeld. Ze werden regelmatig en herhaaldelijk lastiggevallen.

Digitale gegevensdragers in beslag genomen

'Het vervolgonderzoek naar de verdachte loopt. Dit betekent dat de verdachte wordt verhoord. Ook zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen', aldus de politie. Het Openbaar Ministerie (OM) zal uiteindelijk bepalen wat de gevolgen zijn voor de verdachte. Vanwege privacy deelt de politie geen aanvullende informatie over slachtoffers die melding hebben gemaakt bij de politie.