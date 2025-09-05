Man aangehouden voor bedreiging met vuurwapen

Een 34-jarige man uit St. Willebrord is donderdagavond aangehouden na een bedreiging met een vuurwapen. Het zou vermoedelijk gaan om een relationeel conflict. In de auto van de verdachte is een vuurwapen gevonden.

Rond 17.30 kwam een 112-melding binnen van een bedreiging met mogelijk een vuurwapen bij een woning in St. Willebrord. De verdachte was inmiddels in een auto vertrokken. De agenten namen dit dreigement zeer serieus en gingen naar hem op zoek. Op de Rucphenseweg zagen zij de auto rijden en lieten de bestuurder stoppen. De verdachte is volgens de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) aangehouden, een methode waarmee de politie gevaarlijke verdachten op een veilige manier benadert, onder andere onder dreiging van een vuurwapen. Zo werd de verdachte uit de auto gepraat. In de auto vonden de agenten een vuurwapen. Het wapen is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.