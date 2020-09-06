Politie houdt man aan na steekincident Vlijmen

De politie heeft een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident in Vlijmen. Bij het incident raakte een 38-jarige man gewond. Hij is behandeld aan zijn verwondingen. De recherche onderzoekt nog wat de exacte toedracht is geweest.

Steekincident

Rond 21.00 uur was er een melding binnengekomen van een steekincident op straat. Dat gebeurde op de Rembrandtstraat in Vlijmen. Een 38-jarige man uit diezelfde woonplaats raakte hierbij gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is daar behandeld aan zijn verwondingen.

Even later kon de politie een 28-jarige man aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij dit steekincident. Mogelijk is een zakelijk conflict voorafgaand aan het steekincident de oorzaak, maar de exacte toedracht wordt nog onderzocht.