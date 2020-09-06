Leraar had relatie met leerling en haar moeder

In Gelderland heeft zich afgelopen schooljaar een nogal opmerkelijke kwestie afgespeeld. Een docente en haar dochter hadden een relatie met de zelfde leerkracht. Volgens het AD kwam het verhaal naar voren tijden een rechtszaak die de docente tegen de school had aangespannen.

In het voorjaar van 2024 kwam er aan het licht dat een leraar een relatie had met een leerling, maar tegelijkertijd een relatie had met de moeder van het meisje. De moeder werkte al 25 jaar op deze middelbare school.

Nadat er een einde aan de relatie komt tussen de dochter en de leraar, brak er voor de leerlingen een moeilijke tijd aan en probeerde zelfs een aantal keren uit het leven te stappen. Ook de relatie tussen de leraar en de moeder liep stuk. De moeder en tevens collega van de leraar hield uit bescherming van haar dochter de situatie stil.

Nadat bleek dat de dochter en de leraar weer contact hadden, wilde de moeder dat de leraar de relatie zou opbiechten bij de directie. Dit deed hij en werd direct ontslagen. Ook de moeder werd na 25 dienst jaren ontslagen omdat zij de relatie tussen dochter en leraar verzwegen had.

De rechtbank ging niet mee in het besluit van de school om de lerares te ontslaan. Zij was van mening dat de vrouw de relatie stilgehouden had uit bescherming van haar dochter. Naast een schade vergoeding van 38.000 euro toe en een onterechte ontslagvergoeding van 16.000 euro.