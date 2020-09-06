Bloemencorso Eelde trekt duizenden bezoekers

In het Drentse Eelde werd traditiegetrouw de jaarlijkse Bloemencorso gehouden. Dertien wagens uit de verschillende wijken streden mee om de eerste plaats met de mooiste wagen.

Het thema van dit jaar was Fleurig en Vrij. Met dit thema konden zij zeker uit de voeten, want het was als vanouds een spektakel om naar te kijken. Vanwege het mooie weer waren duizenden bezoekers naar het dorp gekomen.

Net als vorig jaar werd corsowijk Duinstraat de winnaar met hun insectenhotel.