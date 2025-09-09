Dinsdag regionaal meer regen gevallen dan normaal in halve maand

Het was alweer een tijdje geleden, maar vandaag dinsdag 9 september, kwam het op grote schaal tot fikse en langdurige regenval in ons land. 'Regionaal viel er zelfs zoveel regen die normaal in een halve maand valt maar tot grootschalige wateroverlast is het niet gekomen', zo meldt Weeronline dinsdag.

Stevige buienlijn trok over Nederland

'Een uitgestrekt neerslaggebied trok afgelopen nacht via het zuiden van Limburg ons land binnen. Dit zorgde al meteen voor fikse regenval, met in het zuidoosten ook regionaal wat onweer. Gedurende dinsdag overdag trok het gebied maar langzaam noordwaarts, terwijl het op steeds meer plaatsen stevig begon te regenen. Ten westen van de lijn Haarlem–Tilburg bleef het op veel plekken droog, terwijl het elders in het land juist kletsnat was. Aan het einde van de middag trok nog een stevige buienlijn over Groningen dat gepaard ging met windstoten, onweer en fikse regenval', aldus Weeronline.

Lokaal 40 mm of meer

De meeste neerslag viel in het (noord)oosten en zuidoosten, met de grootste hoeveelheden in Limburg. Op veel plaatsen kwam hier meer dan een halve maandsom neer, met lokaal 40 mm of meer. De koploper is Herkenbosch, vlak aan de grens met Duitsland. Daar werd op een amateur weerstation ruim 60 mm gemeten. Daarnaast is lokaal in Groningen ook meer dan een halve maandsom gevallen. In het Groningse Bedum viel 44 mm. Gevolg was dan ook dat de paraplu massaal ter hand werd genomen zoals ook op de foto gemaakt in Uithoorn is te zien.

In buurlanden wel wateroverlast

De neerslaghoeveelheden zorgden in Nederland niet voor grote problemen, afgezien van wat hoogstaande beken en wat laagjes water op de straten. In onze buurlanden was wel sprake van wateroverlast. Net over de grens in Duitsland viel in de regio Mönchengladbach maar liefst 140 mm. Daar kwamen meerdere straten volledig onder water te staan en ook huizen liepen deels onder. Ook in Luxemburg en in het noordoosten van Frankrijk viel lokaal meer dan 100 mm regen en was eerder deze dinsdag sprake van lokale wateroverlast.