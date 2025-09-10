Militairen te paard oefenen op strand Scheveningen

Het Cavalerie Ere-Escorte begeleidt ook dit jaar op Prinsjesdag de Koning en Koningin tijdens de rijtoer in Den Haag. Om dit veilig en waardig te laten verlopen, oefenen de vele ruiters met hun paarden op maandag 15 september. De training vindt plaats op het Soldaat van Oranjestrand in Scheveningen, ter hoogte van het Kurhaus. Daar kunnen de paarden wennen aan muziek, drukte, knallen en andere omgevingsgeluiden. De oefening begint om 10.00 uur en is vrij toegankelijk voor publiek.

De Fanfare Bereden Wapens van de landmacht, militairen te voet en schoolkinderen zorgen tijdens de training voor de nodige ‘publieksdrukte’ en onverwachte geluiden. Ook zijn dierenartsen, hoefsmeden en vrijwilligers aanwezig om de paarden en ruiters te ondersteunen.

Op dinsdag 16 september begeleidt het Cavalerie Ere-Escorte voor de 57e keer sinds de Tweede Wereldoorlog het koningspaar tijdens Prinsjesdag. De rijtoer gaat traditiegetrouw van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander de Troonrede uitspreekt.

De ruiters van het Ere-Escorte zijn grotendeels reservisten, aangevuld met beroepsmilitairen. Defensie beschikt niet meer over een eigen paardenbestand: de paarden die meerijden zijn vooral beschikbaar gesteld door particulieren of van de ruiters zelf. Samen met hun berijders vervullen zij een onmisbare ceremoniële rol op deze