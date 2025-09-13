Vrachtwagen en personenauto botsen op kruising in Assen

Vrachtwagen en personenauto

Hier kwamen twee voertuigen in botsing op kruising waaronder een vrachtwagen. De politie en ambulance kwamen snel ter plaatse. Over gewonden is nog niets bekend, wel werd een persoon in de toegesnelde ambulance onderzocht. Hoe het met hem of haar is is niet bekend.

Onderzoek

De kruising waar de aanrijding gebeurde is ingericht met verkeerslichten. De politie is een onderzoek gestart om de precieze toedracht van de aanrijding te achterhalen.