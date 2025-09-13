zaterdag, 13. september 2025 - 16:14 Update: 13-09-2025 16:18
Automobilist (23) omgekomen bij frontale botsing met vrachtwagen in Rijsbergen
Rijsbergen
Een automobilist is zaterdagochtend 13 september 2025 in Rijsbergen rond 06.45 uur om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Bredaseweg. Dit meldt de politie zaterdag.
Andere weghelft
'De overleden bestuurder (23) uit de gemeente Zundert kwam door onbekende oorzaken op de andere weghelft terecht. Daardoor ontstond een frontale botsing tegen een vrachtwagen', aldus de politie. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.
