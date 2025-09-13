Auto slaat twee keer over de kop op N33 bij Anderen

Vrijdagmiddag tegen 16.30 uur ging het mis voor een bestuurder van een auto op de N33 bij het Drentse Anderen. Getuigen zagen de auto een slinger maken van links naar rechts om vervolgens in de bermsloot te belanden en daar twee keer over de kop te slaan.

Eerste hulp getuigen

De getuigen verleenden eerste hulp aan het slachtoffer waarna de inmiddels gearriveerde ambulance en brandweer van Gieten het overnamen. De brandweer heeft het aanspreekbare slachtoffer overgedragen aan het ambulance personeel. Na een eerste onderzoek is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.

Tijdelijk één rijstrook

De N33 was tijdelijk begaanbaar over één rijstrook. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft het voertuig geborgen. Na ruim 1,5 uur werd de N33 weer vrijgegeven door Rijkswaterstaat.