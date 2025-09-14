Politie houdt verdachte explosie woning Geleen aan

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden, die verdacht wordt betrokken te zijn bij een explosie. 'Deze vond zaterdag rond 23.50 uur plaats bij een woning aan de Haspengouw in Geleen. Niemand raakte hierbij gewond', zo meldt de politie zondag.

Man (56) uit Geleen

'De verdachte is een man van 56 jaar uit Geleen. Door de explosie ontstond schade aan en in de woning. Na het incident is de politie gestart met technisch en tactisch onderzoek. Dit leidde tot de aanhouding van de man uit Geleen', aldus de politie.

Motief nog niet bekend

Wat het motief of de aanleiding is geweest, is nog niet bekend. Met deze aanhouding stopt het onderzoek niet.