Man overleden na geweldsincident Herkenbosch

Op maandagochtend 15 september heeft er een geweldsincident plaatsgevonden op de Van der Landelaan in Herkenbosch. Het slachtoffer, de bewoner van het huis, is aan zijn verwondingen overleden.

Slachtoffer overleden

De politie kreeg vanmorgen rond 08:10 uur melding van een steekincident. Hulpdiensten troffen het slachtoffer zwaargewond in de tuin aan. Hulpverlening werd meteen opgestart, maar mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed in de tuin. We doen op dit moment onderzoek wat er zich precies heeft afgespeeld.

Verdachte gevlucht

De verdachte heeft een tenger postuur, klein van stuk en droeg zwarte kleding en een zwarte bivakmuts. De verdachte is na het incident gevlucht via de tuin van de buren tot aan de Keulsebaan. Dit is de doorgaande weg tussen Roermond en de Duitse grens. Politie roept automobilisten met een dashcam, die tussen 07:30 en 08:30 uur op de Keulsebaan reden, op zich te melden.

Onderzoek

Alle technische en tactische middelen worden op dit moment ingezet. De helikopter ondersteunt de zoektocht. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van drone en speurhonden. FO doet onderzoek in en rond de woning.