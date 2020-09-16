ACM: Huishoudens gaan 25,- euro per jaar meer betalen aan nettarieven

Huishoudens en bedrijven met een aansluiting op het regionale gas- en elektriciteitsnet betalen het komende jaar naar verwachting 3,38% meer voor het transport van elektriciteit en gas. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dinsdag.

Bedrijven

Voor een gemiddeld huishouden zal dat gaan om een stijging van ca. €25 per jaar (inclusief BTW). Grote bedrijven die direct zijn aangesloten op het (extra)hoogspanningsnet van TenneT gaan naar verwachting ca. 10% tot 12% minder betalen. Dat blijkt uit een eerste prognose door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Kosten eerlijk over alle gebruikers verdeeld

De ACM stelt de tarieven van netbeheerders jaarlijks vast. Daarbij zorgt de ACM ervoor dat netbeheerders voldoende inkomsten hebben voor onderhoud en investeringen, maar ook dat de tarieven niet hoger zijn dan noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is dat gebruikers van het net betalen voor de kosten die zij veroorzaken. Daarmee worden de totale kosten eerlijk over alle gebruikers verdeeld. De ACM zal de tariefvoorstellen van de netbeheerders in oktober publiceren en stelt de tarieven in november definitief vast.

Tariefstijgingen komende jaren

De daling van het tarief van TenneT is een incidentele daling die onder andere veroorzaakt wordt door stijging van het netgebruik waardoor de toegestane inkomsten over hogere volumes worden verdeeld. De verwachting is dat de nettarieven de komende jaren zullen stijgen. Huishoudens en bedrijven stappen steeds meer over van fossiele brandstoffen op duurzaam opgewekte elektriciteit. Dit is belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelen. Deze transitie gaat zo snel, dat er nu al veel huishoudens en bedrijven in de wachtrij staan voor een nieuwe of een zwaardere aansluiting. Netbeheerders moeten grote investeringen doen om hun netten te verzwaren en deze wachtrijen weg te werken.

Steeds minder aardgas gebruikt

Uit eerder onderzoek van de ACM blijkt dat de kosten voor alle gebruikers van het elektriciteitsnet de komende 25 jaar stijgen van ca. €7 miljard naar €18 tot €25 miljard per jaar. Dit betekent dat de transportkosten voor elektriciteit voor een gemiddeld huishouden zullen stijgen naar €600 tot €800 per jaar in 2050. Omdat huishoudens en bedrijven steeds minder aardgas gebruiken moeten de totale kosten voor het onderhouden en aanpassen van het gasnet over steeds minder gebruikers worden verdeeld. Hierdoor zullen nettarieven voor aardgas de komende jaren ook stijgen.

Energietransitie mogelijk maken

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: “De stijging van de netwerktarieven van de komende jaren is een direct gevolg van de investeringen die nodig zijn om de elektriciteits- en gasnetten klaar te maken voor de toekomst. Als ACM zorgen we voor een zorgvuldige balans: netbeheerders krijgen voldoende middelen om de energietransitie mogelijk te maken, terwijl de kosten eerlijk verdeeld blijven en niet hoger zijn dan noodzakelijk."

Nieuwe methode vaststellen tarieven

De ACM legt in een methodebesluit vast hoe zij de tarieven van netbeheerders bepaalt. Om beter aan te sluiten bij de uitdagingen van de energietransitie, ontwikkelt de ACM een nieuwe reguleringsmethode die rekening houdt met de veranderende energiemarkt en het werk dat nodig is voor de energietransitie. De ACM verwacht het ontwerpbesluit voor deze nieuwe methode nog deze maand te publiceren. In 2026 stelt de ACM dan de definitieve methodebesluiten vast, zodat de ACM de tarieven daarna kan vaststellen volgens deze nieuwe methode.

Samengevat

- De kosten voor huishoudens en bedrijven met een aansluiting op het regionale gas- en elektriciteitsnet stijgen ca. 3,38%.

- Netbeheerders moeten grote investeringen doen om problemen op het overvolle stroomnet op te lossen.

- De ACM werkt aan een nieuwe methode voor het vaststellen van tarieven, die na 2026 in zal gaan.