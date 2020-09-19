FNV: Cao-overleg veiligheidsregio’s opgeschort

De cao-onderhandelingen voor de veiligheidsregio’s liggen stil. Werkgevers tonen geen enkele bereidheid tonen om te investeren in de mensen die Nederland overeind houden als het spannend wordt. ‘Op een droge boterham kun je geen veiligheid garanderen’, zegt Peter Seesing, bestuurder FNV Overheid.

Onder de cao veiligheidsregio's vallen onder meer brandweerlieden, geneeskundige hulpverleners, meldkamerpersoneel en crisisbeheersers. ‘Iedereen begrijpt dat dit zwaar werk is, fysiek én mentaal’, zegt Seesing. ‘Dan is een goed loon, ruimte voor herstel en de mogelijkheid om gezond je pensioen te halen het absolute minimum. Dat werkgevers die ruimte niet bieden is een ongekende sneer.’

Geen respect voor zwaar werk

De FNV had ingezet op 7% loonsverhoging, een 32-urige werkweek om de werkdruk te verlagen en verruiming van de zwaarwerkregeling. Ook wil de bond volledig betaald mantelzorgverlof, eerlijke beloningsverhoudingen tussen de 25 veiligheidsregio’s en maatregelen om flexwerk terug te dringen. Werkgevers weigeren echter op deze punten in beweging te komen.

Magere loonsverhoging

Seesing: ‘Werkgevers bieden een broodmagere loonsverhoging die nog niet eens tred houdt met de inflatie. Dat betekent dat de mensen die dag en nacht klaarstaan voor de veiligheid van ons land twintig maanden lang koopkracht zouden moeten inleveren. Onze leden verdienen waardering in de vorm van een fatsoenlijk loon en perspectief op een gezond pensioen. Dat werkgevers dit blokkeren is niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk voor de toekomst van onze veiligheidsregio’s.’

Vervolg

De geplande onderhandelingsronde van volgende week gaat niet door. De vakbonden beraden zich nu gezamenlijk op de ontstane impasse en gaan de komende weken in gesprek met hun achterban bij de veiligheidsregio’s.



