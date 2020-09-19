Man 2,5 jaar cel in voor gooien Cobra in 'dakdekkersoorlog' Den Bosch

De rechtbank Oost-Brabant heeft vrijdag een 32-jarige man uit 's-Hertogenbosch veroordeeld tot een celstraf van tweeënhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. 'Hij gooide in oktober 2024 zwaar vuurwerk in de tuin van iemand met wie hij ruzie had. Ook had hij harddrugs in bezit', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Cobra 6 in tuin 'collega' dakdekker gegooid

De bewuste avond werd een Super Cobra 6 tot ontploffing gebracht in de achtertuin van een woning in 's-Hertogenbosch. 'Daarbij is onder andere de ruit van een schuifpui beschadigd geraakt. De verdachte ontkent dat hij iets te maken heeft met deze aanslag', aldus de rechtbank.

Berichtenverkeer

Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat hij degene was die het zwaar vuurwerk heeft afgestoken. Uit berichtenverkeer tussen hem en het slachtoffer blijkt dat zij een conflict hadden: "Ik heb niks te verliezen meer", "Jij hebt mij kapot gemaakt", "En ik maak jou kapot als we er niet uit komen" en "Jij hebt mij zwaar genaaid met klanten". Bovendien is de verdachte door politieagent herkend op camerabeelden van een videodeurbel. Ook blijkt uit telefoongegevens dat hij op het bewuste moment op de plaats delict was. Tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis in deze zaak, maakte de verdachte zich schuldig aan bezit van cocaïne, MDMA en GHB.

Dakdekkersoorlog

De ontploffing vond plaats in een periode waarin 's-Hertogenbosch geregeld werd opgeschrikt door dit soort aanslagen. In de media werd gesproken over een dakdekkersoorlog. De verdachte en het slachtoffer waren allebei werkzaam als dakdekker. Dit soort delicten brengen, zeker in die periode en onder deze omstandigheden, niet alleen gevoelens van onrust en onveilig teweeg bij het slachtoffer en zijn familie, maar ook bij buren en anderen. Dit neemt de rechtbank de verdachte zeer kwalijk.

Meldplicht bij reclassering

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Al met al krijgt de verdachte een celstraf van tweeënhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dit voorwaardelijke strafdeel moet ervoor zorgen dat de verdachte niet opnieuw de fout in gaat. Daarnaast krijgt hij een meldplicht bij de reclassering, moet hij deelnemen aan een gedragsinterventie die gericht is op cognitieve vaardigheden, moet hij zich inspannen voor een zinvolle dagbesteding en meewerken aan schuldhulpverlening.