Melding burger leidt tot inbeslagname sigaretten

Na een melding van een alerte burger op woensdag 17 september is de Handhaving van de Gemeente Arnhem naar een parkeerterrein gegaan. Aldaar troffen ze twee auto’s aan. Een van de auto’s stond open en daar zagen de handhavers dozen liggen met illegale sigaretten. Op verzoek van Handhaving is de Douane ter plaatse gekomen die de beide auto’s in beslag heeft genomen.

In totaal werden in de auto’s 640.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Ook heeft de Douane later bij de vermoedelijke verdachte in Arnhem nog beslag gelegd op 37 kilo waterpijptabak. Als de sigaretten en waterpijptabak op de Nederlandse markt was gekomen dan zou 260.000 euro aan accijns zijn ontdoken. De Douane en FIOD pakken het onderzoek gezamenlijk verder op.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.