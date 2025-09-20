Automobilist rijdt stal in en wordt aangehouden

De politie heeft in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 september, rond 04.00 uur, een 23-jarige man uit Wouw aangehouden, omdat hij onder invloed van alcohol of drugs reed. De man belandde met zijn auto in een stal aan de Boomdijk in Steenbergen.

De bestuurder verloor de macht over het stuur, reed door de stenen muur van de stal en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een landbouwvoertuig. Zijn auto raakte daarbij volledig total-loss.

De bestuurder was onder invloed en bracht daarmee niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar. Hij is daarom aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar kreeg hij een rijverbod opgelegd. De officier van justitie zal later beslissen of zijn rijbewijs wordt ingehouden of teruggegeven.