Man overlijdt na aanrijding op snelweg A16

Bij een verkeersongeval op de snelweg A16 bij Zevenbergschen Hoek kwam zaterdagavond 20 september 2025 een man om het leven. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer de snelweg over stak en vervolgens werd aangereden. De politie heeft het ongeval in onderzoek.

Die avond zou het slachtoffer rond 22.15 uur de snelweg zijn overgestoken, waarna het verkeer niet meer kon uitwijken en de voetganger raakte. De man overleed direct aan zijn verwondingen. Het is nog onbekend wie het slachtoffer is, hier doet de politie onderzoek naar. Aanwezige getuigen deden direct hun verhaal bij de agenten. Voor hen werd Slachtofferhulp ingeschakeld.