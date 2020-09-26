Strafontslag voor medewerker politie Oost-Brabant

De eenheidsleiding van de politie Oost-Brabant heeft met ingang van 17 september jl. een collega een onvoorwaardelijk strafontslag verleend vanwege ernstig plichtsverzuim. De aanleiding hiervoor is het feit dat de betreffende medewerker nevenwerkzaamheden heeft verricht in strijd met de verleende toestemming.

Onderzoek

De basis voor het strafontslag vormt een disciplinair onderzoek dat in opdracht van de eenheidsleiding door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten is uitgevoerd. De verrichte nevenwerkzaamheden waren in strijd met de verleende toestemming en daarnaast voerde de medewerker deze werkzaamheden ook gedeeltelijk tijdens diensttijd uit.

Stijn van Griensven, hoofd operatiën: “Als collega van de politie heb je een voorbeeldfunctie. Dat betekent dat je jezelf maatschappelijk verantwoord en moreel onberispelijk gedraagt. Deze gedragingen passen niet bij de integere organisatie die wij willen zijn. We onderzoeken meldingen van plichtsverzuim daarom zorgvuldig en straffen waar het moet.”