ACM waarschuwt voor telefonische verkoop van thuisbatterijen door Opslagplan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor malafide telefonische verkoop van thuisbatterijen door Opslagplan. De ACM heeft de afgelopen maanden honderden meldingen gekregen over verkoop van thuisbatterijen door Opslagplan. 'Opslagplan vraagt mensen tijdens het verkoopgesprek een digitale handtekening te zetten voor een vrijblijvende offerte of voor een afspraak voor een adviesgesprek bij hen thuis', zo meldt de ACM vrijdag.

'Koopovereenkomst getekend'

Gedupeerden geven aan dat pas na het verkoopgesprek duidelijk wordt dat zij een koopovereenkomst hebben getekend voor een thuisbatterij van €15.000 tot €20.000. Als consumenten van de koop af willen zien moeten ze volgens het bedrijf duizenden euro’s ‘annuleringsvergoeding’ betalen.

Malafide verkoop

De ACM heeft al meerdere keren gewaarschuwd voor malafide verkoop van thuisbatterijen en doet onderzoek naar verkoop van thuisbatterijen door verschillende bedrijven. Omdat de ACM in korte tijd honderden meldingen krijgt over Opslagplan publiceert de ACM nu een waarschuwing voor dit bedrijf. De ACM blijft onderzoek doen naar telefonische verkoop van thuisbatterijen en roept consumenten op problemen te blijven melden bij ACM ConsuWijzer.

Thuisbatterij is geen maatwerkproduct

Opslagplan zegt dat mensen de koopovereenkomst niet kunnen ontbinden omdat er sprake zou zijn van een ‘aanbod op maat’. Dit is niet juist. Consumenten kunnen bij telefonische verkoop of verkoop aan de deur binnen 14 gratis en zonder reden van een contract af. 'Er geldt een uitzondering op deze regel voor ‘maatwerkproducten’ die speciaal voor de consument op maat worden gemaakt. Thuisbatterijen vallen hier niet onder omdat thuisbatterijen in bulk worden geproduceerd en niet voor een specifieke consument worden vervaardigd', aldus de ACM.

Werkwijze Opslagplan

Opslagplan staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de website, het telefoonnummer en het e-mailadres van het bedrijf zijn niet bereikbaar. Consumenten vertellen in hun meldingen dat verkopers van Opslagplan niet duidelijk zeggen dat mensen een koopcontract tekenen. Ook vertellen zij niet dat consumenten de koopovereenkomst binnen 14 dagen kunnen ontbinden. Uit sommige meldingen blijkt dat Opslagplan de indruk wekt dat mensen – dankzij een subsidie – kosteloos een thuisbatterij kunnen kopen. Als mensen aangeven dat ze van de koop af willen zien lijkt dat eerst geen probleem te zijn. Vervolgens worden zij teruggebeld en wordt gezegd dat zij alleen van de koop af kunnen als zij een ‘annuleringsvergoeding’ van duizenden euro’s betalen, of akkoord gaan met de koop van een goedkopere batterij.

Adviezen ACM

Er komt veel kijken bij de aanschaf van een thuisbatterij. Je moet bijvoorbeeld kiezen welke opslagcapaciteit je wilt en of je met de batterij wilt handelen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. De financiële opbrengsten van een thuisbatterij zijn ook onzeker. Zo’n ingewikkelde aankoopbeslissing moet je niet nemen tijdens een ongevraagd telefoontje. Daarom adviseert de ACM mensen die hier ongevraagd over worden gebeld om het gesprek te beëindigen en op te hangen. Ga je toch het gesprek aan? Laat je dan niet verleiden tot het zetten van een digitale handtekening en neem het gesprek op met je mobiele telefoon. Dan kun je het altijd voor jezelf terugluisteren en heb je zelf bewijs van wat er is afgesproken.

Binnen 14 dagen contract ontbinden

Bij telefonische verkoop of verkoop aan de deur kunnen consumenten het contract binnen 14 dagen gratis ontbinden. Als consumenten tijdens het verkoopgesprek niet goed gewezen zijn op deze wettelijke bedenktijd is die bedenktijd 1 jaar. Consumenten die tijdens het verkoopgesprek zijn misleid, bijvoorbeeld omdat ze foute of niet volledige informatie kregen, kunnen hun contract vernietigen. Daarmee maken zij het contract ongedaan, alsof het niet heeft bestaan. Op ACM ConsuWijzer staan adviezen en voorbeeldbrieven voor consumenten die de aankoop van een thuisbatterij willen annuleren of het koopcontract willen vernietigen.