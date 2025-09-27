Geen vervolging na overlijden van arrestant in Breda

Het Openbaar Ministerie (OM) zal niemand strafrechtelijk vervolgen voor de dood van een 38-jarige man, die vorig jaar kort vastzat in een politiecellencomplex in Breda en daar onwel werd. 'Dat heeft het OM besloten op basis van onderzoek door de Rijksrecherche', zo meldt het OM.

Overgebracht naar cellencomplex Mijkenbroek

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) trof de man in de ochtend van 30 september 2024 aan in een park in Breda en via controle bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bleek dat hij onrechtmatig in Nederland verbleef. Daarop werd de man, die slecht ter been was, overgebracht naar cellencomplex Mijkenbroek in Breda en ingesloten in een cel met camera-observatie.

Achterover gevallen

Een GGD-arts stelde vast dat de man goed aanspreekbaar was en dat alle vitale parameters in orde waren. Het was de bedoeling om hem over te brengen naar het detentiecentrum in Rotterdam en de man van daaruit uit te zetten naar Polen. Bij het verlaten van de cel raakte de man echter onwel en viel achterover op de grond.

Teruggeplaatst in cel

De ambulancemedewerkers die kwamen, overlegden met de GGD-arts en hun bevindingen leidden ertoe dat de man teruggeplaatst werd in de cel in afwachting van een volgende poging om hem over te brengen naar het detentiecentrum.

Met hartritme naar ziekenhuis

In de uren die volgden, werd de man regelmatig bezocht door arrestantenverzorgers. Tijdens een toiletbezoek in zijn cel, viel de man opnieuw en bleef hij roerloos liggen. Arrestantenverzorgers begonnen met reanimeren en ambulancebroeders namen dat over. De man werd vervolgens met een hartritme afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam waar hij op 2 oktober 2024 overleed.

Pathologisch onderzoek

De Rijksrecherche deed daarna uitgebreid onderzoek en er werd pathologisch onderzoek gedaan bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op basis van alle bevindingen concludeert het Openbaar Ministerie dat geen van de betrokkenen een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het reanimatiebehoeftig worden en het overlijden van de man en dat er dus niemand zal worden vervolgd.