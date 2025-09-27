Zware pantserrupsvoertuigen doorkruisen dit weekend Nederland

De Koninklijke Landmacht oefent dit weekend met de verplaatsing van een artillerie-eenheid over grotere afstand. 'In totaal leggen de voertuigen van 11 Afdeling Rijdende Artillerie zo’n 200 kilometer af', zo meldt het ministerie van Defensie zaterdag.

Vijf colonnes in Stroe gearriveerd

'Het eerste gedeelte van die rit werd vanochtend succesvol afgerond, nadat in totaal vijf colonnes arriveerden in Stroe. De eerste twee pakketten bestonden uit meerdere Pantserhouwitsers, die het volledige stuk op rupsbanden overbruggen', aldus het ministerie.

Militaire colonnes

Weggebruikers tussen Oirschot en Stroe hadden vanochtend een grote kans om militaire colonnes tegen te komen. Met tussenpozen van steeds een half uur vertrokken in totaal zo’n 50 voertuigen in noordelijke richting. De pakketten bestonden naast Pantserhouwitsers ook uit andere pantservoertuigen, jeeps en vrachtwagens. Daarin zit onder meer brandstof en munitie.

Verplaatsing over de weg is belangrijk

Normaal gesproken rijden Pantserhouwitsers niet zelfstandig langere afstanden over de openbare weg. Toch moet de eenheid dit wel beheersen, omdat dit tijdens een grootschalig conflict ook kan voorkomen. De verplaatsing over de weg is belangrijk om tactische procedures en logistieke coördinatie in de praktijk te trainen.

Oefening Ferocious Bison

Morgen gaat de verplaatsing verder. Dan rijden de voertuigen het laatste stuk van Stroe naar ’t Harde. De activiteiten zijn onderdeel van de oefening Ferocious Bison. Naast verplaatsingen draait die oefening ook om schieten met scherpe munitie. Zo vergroten de militairen hun vaardigheden en bereiden ze zich voor op het verdedigen van het NAVO-grondgebied.

Pantserhouwitser weegt 60.000 kilo

De omvang van de Pantserhouwitsers en de topsnelheid van maximaal 60 km/h zorgt lokaal mogelijk voor verkeershinder. Het materieel behoort met een gewicht van 60.000 kilo tot de zwaarste wapensystemen van de Koninklijke Landmacht. De voertuigen zijn onderdeel van de gemechaniseerde artillerie en bedoeld om doelen op grote afstand te bestrijden. Verplaatsing van de systemen is noodzakelijk om dit effectief te kunnen doen.

11 Afdeling Rijdende Artillerie

De huidige activiteiten vormen de eerste oefening van 11 Afdeling Rijdende Artillerie (11 AfdRA) sinds de formele (her)oprichting afgelopen 1 juli. De oefening loopt van 15 september tot 3 oktober en speelt zich af op meerdere locaties in Nederland. De heroprichting van 11 AfdRA is onderdeel van de versterking van de gevechtskracht van de Nederlandse krijgsmacht. Die urgentie is hoog, gezien de verslechterde veiligheidssituatie in Europa en de toegenomen internationale onrust.