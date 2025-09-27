Vuurwapens gevonden in woning in Sprundel, twee aanhoudingen

De politie heeft vrijdagavond 26 september in een woning in het Brabantse Sprundel aan de Benedictastraat twee vuurwapens gevonden en in beslag genomen. 'Een 48-jarige man en een 38-jarige vrouw zijn aangehouden', zo meldt de politie zaterdag.

Man met wapen gezien

'Agenten kregen rond 21.20 uur een melding dat iemand een man in de buurt had gezien die mogelijk een wapen bij zich droeg. Agenten startten meteen een onderzoek en konden de vermoedelijke identiteit van deze persoon vaststellen', aldus de politie.

Woning doorzocht

Daarop hebben de agenten de woning van de verdachte doorzocht en vonden twee vuurwapens en munitie. De man en de vrouw werden aangehouden voor verhoor. Zij zitten vast.