Zeven aanhoudingen na ongeregeldheden gemeentehuis Doetinchem

Afgelopen donderdagavond heeft de politie zeven aanhoudingen verricht tijdens ongeregeldheden in de omgeving van het gemeentehuis in Doetinchem. 'Het verdere onderzoek naar die ongeregeldheden loopt', zo meldt de politie.

Raadsvergadering opvang asielzoekers

In het gemeentehuis was op dat moment een raadsvergadering gaande waar de opvang van honderd asielzoekers op de agenda stond. Buiten het gemeentehuis werd in eerste instantie gedemonstreerd. ‘Het demonstratierecht is een belangrijk grondrecht en het staat eenieder vrij om zijn of haar stem te laten horen. Wat er gisteren uiteindelijk gebeurde, had echter niets met demonstreren te maken. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, agenten werden bekogeld en kregen te maken met geweld’, aldus burgemeester Mark Boumans (Doetinchem) en teamchef van de politie Albert Scholte (Achterhoek-West). ‘Daarop heeft de Mobiele Eenheid (ME) charges uitgevoerd op het plein voor het gemeentehuis.’

Gehoorschade agent

Hoewel de rust na de ME-inzet snel terugkeerde, heeft één agent mogelijk gehoorschade opgelopen. Een andere agent raakte lichtgewond.

Vijf verdachten nog vast

Vijf van de aangehouden verdachten zijn mannen uit Doetinchem van 18, 21, 25, 31 en 37 jaar oud. De twee andere verdachten komen uit de gemeente Aalten. Eén van hen is een minderjarige jongen en de ander een 23-jarige man. De verdachten werden aangehouden op verdenking van strafbare feiten als mishandeling, vernieling, opruiing en het niet voldoen aan de aanwijzingen van de politie.

Heengezonden met boete

Twee van de verdachten uit Doetinchem zijn inmiddels heengezonden met een boete. De overige vijf aangehouden verdachten zitten nog vast en zullen worden gehoord. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.