Vrouw (45) overleden na steekincident in Gelderse Lent, man (51) aangehouden

Donderdagavond vond er een steekincident plaats aan de Kinksstraat in het Gelderse Lent. 'Daarbij is een 45-jarige vrouw uit Lent overleden. De politie heeft een 51-jarige man uit Lent aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. We gaan op dit moment uit van een incident in de sfeer van huiselijk geweld', zo meldt de politie vrijdag.

Met spoed naar ziekenhuis

Rond 22.40 uur kreeg de politie melding van het steekincident. 'Ter plaatse troffen agenten een zwaargewonde vrouw op straat aan. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is zij overleden aan haar verwondingen', aldus de politie.

Aanhouding 51-jarige verdachte

Direct werd een onderzoek opgestart. Rond 02.00 uur heeft de politie een 51-jarige man uit Lent aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie doet onderzoek naar het steekincident. Dit gebeurt mede door sporenonderzoek door specialisten van de Forensische Opsporing. Daarnaast doen we buurtonderzoek en spreken we met direct betrokkenen.