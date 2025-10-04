Man aangehouden en aanhanger in beslag genomen

Surveillerende agenten hielden in de nacht van vrijdag op zaterdag in Zegge een man aan voor heling van gestolen kentekenplaten en het bij zich hebben van inbrekerswerktuig.

De agenten reden om ongeveer 02.45 uur over de Onze Lieve Vrouwenstraat in Zegge toen zij een auto met aanhanger passeerden. Omdat het tijdstip niet heel logisch was voor een ritje naar de milieustraat, en omdat er geen kentekenplaat op de aanhanger zat, besloten de agenten het voertuig en de bestuurder te controleren. In de A.M. de Jongstraat gebeurde dat.

Fout op fout op fout

De bestuurder, een 39-jarige man uit Sint Willebrord, gaf al meteen aan dat hij geen rijbewijs had. De auto stond ook niet op naam van de bestuurder. Bij een blik in de auto zagen de agenten dat de man inbrekerswerktuig bij zich had. In de Algemeen Plaatselijke Verordening staat dat je dat soort gereedschap tijdens de nachtelijke uren niet bij je mag hebben. Ook bleek uit onderzoek dat er op de auto gestolen kentekenplaten zaten. Fout op fout op fout dus. De man is aangehouden door de agenten, en hij is naar een politiecellencomplex vervoerd. Daar zit hij nog vast voor verhoor.

De auto is voor verder onderzoek naar het politiebureau gebracht. Daar bleek dat er meer kentekenplaten in de auto lagen. Waar die vandaan komen wordt nog onderzocht. De agenten onderzoeken verder nog de herkomst van de aanhangwagen, want op geen enkele manier kon die achterhaald worden. Die is in beslag genomen.