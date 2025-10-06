Celstraffen nadat jonge vrouw vrijwel blind raakt door rituele wassing

Tijdens een rituele wassing loopt een jonge vrouw ernstige schade aan haar ogen op. Ze krijgt onder meer ammoniak en peper in haar gezicht. Voor het ritueel roept de vader van het slachtoffer de hulp in van een geestelijk verzorger. 'De rechtbank Rotterdam veroordeelt zowel de vader als de geestelijk verzorger tot een celstraf', zo meldt de rechtbank maandag.

Rituele wassing

Medio september 2023 wordt een 18-jarige vrouw met ernstige verwondingen aan haar ogen opgenomen in een ziekenhuis. Ze verklaart dat ze de schade aan haar zicht heeft opgelopen in de badkamer van de woning van haar vader in Rotterdam. Later blijkt dat het slachtoffer een rituele wassing naar Surinaamse cultuur heeft ondergaan.

‘Winti’

Deze wassing is uitgevoerd in verband met een ziekte waaraan de vrouw lijdt. De vader kan zich niet vinden in de gestelde diagnose door de reguliere medische wetenschap en is ervan overtuigd dat een ‘Winti’, een andere entiteit: een kwade geest, in zijn dochter was gekomen. Om deze Winti uit te drijven schakelt de vader de hulp in van een geestelijk verzorger.

Ammoniak en peper

De vrouw wordt op 10 september 2023 meegenomen naar de badkamer. Tijdens het ongeveer vijf uur durende ritueel wrijft de geestelijk verzorger met een roede van takken over het gezicht van het slachtoffer en giet hij water met kruiden over haar gezicht.

'Madame Jeannette’ pepers

Het slachtoffer verklaart dat constant water in haar gezicht werd gespoten met de douchekop. Meerdere bij het ritueel aanwezige familieleden verklaren over het gebruik van ammoniak en in stukken gesneden gele ‘Madame Jeannette’ pepers. Dit is een zeer hete peper. De stukken peper zaten volgens de aanwezige familieleden in het water dat de vrouw over haar hoofd kreeg. Volgens de vader werd de peper ook in het gezicht en mogelijk ook in de ogen van de vrouw gesmeerd.

Zichtbaar pijn

Volgens de getuigen was duidelijk dat het slachtoffer het niet leuk vond en zichtbaar pijn had. Ze schreeuwde en trapte met haar benen. Op enig moment deed de vader enige tijd handboeien bij zijn dochter om om haar in bedwang te kunnen houden. De vader hield zijn dochter tijdens het ritueel vast bij haar armen. De vrouw kon niet weg uit de situatie en werd gedwongen deze te ondergaan.

Het vonnis

Bewezen is dat de twee verdachten – de 52-jarige vader en de 43-jarige geestelijk verzorger – opzettelijk zwaar lichamelijk letsel hebben toegebracht aan de jonge vrouw. Uit een medisch rapport blijkt dat de vrouw nog maar een gezichtsvermogen heeft van minder dan 5% met beide ogen. Uit dit rapport blijkt ook dat de afwijkingen in haar ogen passen bij chemisch letsel. De vrouw kan het vak waarvoor ze studeert mogelijk nooit uitvoeren en het is onzeker of haar zicht ooit zal verbeteren.

'Goede bedoelingen'

De verdediging voerde tijdens de zitting aan dat de vader in geestelijke nood zat toen hij de geestelijk verzorger inschakelde en dus dat hij geen enkele schuld heeft. Hij maakte zich zorgen over de gezondheid van zijn dochter. De rechtbank gaat uit van in essentie goede bedoelingen van de vader: de genezing van zijn dochter door het verdrijven van een in zijn ogen aanwezige kwade geest.

Zwaar lichamelijk letsel

Toch kon hij weten dat een combinatie van pepers en ammoniak schade aan de ogen kan veroorzaken. Desondanks bleef hij zijn dochter vasthouden, terwijl de medeverdachte het ritueel uitvoerde. Door zo te handelen hebben hij en de medeverdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer aan deze handelingen zwaar lichamelijk letsel zou kunnen overhouden.

Strafbaar

Gelet daarop kan niet worden gesproken van een afwezigheid van alle schuld. Daarbij merkt de rechtbank op dat een beroep op religieuze of culturele overtuigingen geen rechtvaardiging is voor de in de wet strafbaar gestelde gedragingen van de verdachte.

Celstraffen

De rechtbank Rotterdam veroordeelt de vader tot 12 maanden celstraf. De geestelijk verzorger krijgt een celstraf opgelegd van 15 maanden. Ook moet de geestelijk verzorger het slachtoffer een vergoeding van ruim 121.000 euro betalen aan materiële en immateriële schade.