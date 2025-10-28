Lichamen man (30) uit IJmuiden en man (24) uit Haarlem geborgen na aanvaring Afrikahaven

De politie heeft tijdens de zoekacties naar aanleiding van een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een klein bootje van de havendienst in de Afrikahaven afgelopen zondagavond, twee lichamen aangetroffen en geborgen. Dit meldt de politie dinsdag.

Grote zoekactie gestart

Zondag 26 oktober vond de aanvaring plaats en raakten de twee opvarenden van het bootje van de havendienst vermist. Een grote zoekactie volgde en in de middag van maandag 27 oktober werd het lichaam van de 30-jarige vermiste man uit IJmuiden aangetroffen. In de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 oktober vonden agenten het lichaam van de 24-jarige vermist man uit Haarlem.

Aanvaring binnenvaartschip en bootje havendienst

Zondag rond 18.00 uur vond een aanvaring plaats tussen een bootje van de havendienst en een binnenvaartschip. Het bootje van de havendienst en de twee opvarenden konden na de aanvaring niet meer worden getraceerd. Een grote reddingsactie op het land en water startte. Hierbij werkten verschillende diensten met elkaar samen om de twee vermiste mannen zo snel mogelijk te vinden. In de loop van de avond moest de zoektocht naar de mannen en het bootje zonder resultaat worden gestaakt.

Aantreffen lichamen

Maandag 27 oktober ging de zoektocht verder en gingen specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie het water op met een sonarboot. In de loop van de middag trof het team het lichaam van de vermiste 30-jarige man uit IJmuiden levenloos aan in het water van de Afrikahaven. Duikers van de DSI hebben het lichaam geborgen.

Geborgen

In de loop van de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 oktober werd het levenloze lichaam van de 24-jarige vermiste man uit Haarlem in het water aangetroffen. Ook dit lichaam is door duikers geborgen.

Onderzoek

De politie onderzoekt hoe de aanvaring heeft kunnen plaatsvinden.