Ministerie zet gezonde bouwsector op spel

FNV Bouwen & Wonen en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) vinden de afwijzing van BouwplaatsID door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onbegrijpelijk. ‘Het is een dolksteek voor een gezonde bouwsector en veilig en eerlijk werk op de bouwplaats, waardoor ook uitbuiting van arbeidsmigranten kan doorgaan’, reageren de partijen op het nieuws.

Het ministerie liet gistermiddag aan de Tweede Kamer weten BouwplaatsID in Nederland niet te willen invoeren. Volgens de beide partijen ontbreekt het vooral aan wil om dit goed te regelen. Ze eisen dat het ministerie zo spoedig mogelijk met de sector zelf om tafel gaat zodat BouwplaatsID toch van de grond komt.

BouwplaatsID is tien jaar geleden bedacht door vakbonden en werkgevers en is een verplichte digitale registratie van iedereen die op de bouwplaats aan het werk is. Zo wordt duidelijk zichtbaar wie er op de bouwplaats is, voor wie diegene werkt en of diegene de juiste papieren/kwalificaties heeft. Het ontbreken van deze essentiële informatie kost mensenlevens, ondermijnt eerlijke concurrentie en tast het vertrouwen in de sector aan.

Onderzoeksraad voor de Veiligheid



De Onderzoeksraad voor de Veiligheid riep vorige maand nog op specifiek de grote groep arbeidsmigranten die actief is in de sector beter én actief te beschermen. ‘De signalen uit de praktijk lijken aan dovemans oren gericht. Alle partijen op de bouwplaats hebben last van de ondoorzichtige situatie op de bouwplaats, ook de vaste werknemers die dagelijks moeten omgaan met onveilige situaties’, is de conclusie van FNV Bouwen & Wonen en AFNL.

Wil ontbreekt bij ministerie



Een digitale registratie zoals BouwplaatsID is volgens de twee partijen de enige manier om de noodzakelijke transparantie op de bouwplaats de regelen, veiligheid en eerlijke arbeidsvoorwaarden te garanderen en bedrijven die er een potje van maken buiten te sluiten. Veel Europese landen kennen al een verplichte registratie. Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen & Wonen: ‘Het argument dat de verplichte registratie ‘niet proportioneel’ zou zijn en dus te belastend lijkt er met de haren bijgetrokken. Het gaat om de wil dit goed te regelen.’

Angst regeert



Crombeen: ‘Met BouwplaatsID ontstaat er een gelijk speelveld voor werkenden en bedrijven die het goed willen doen. Vooral kwetsbare werkenden (flex, zzp’ers en arbeidsmigranten) en MKB-bedrijven in de onderaanneming zijn zoals het er nu aan toe gaat het haasje. Het lijkt erop dat de angst regeert bij het ministerie. Dit besluit moet van tafel, de tijd dringt.’

Gezonde sector nodig



Riek Siertsema, voorzitter AFNL: ‘We moeten af van oneerlijke concurrentie. We hebben juist nu een gezonde sector nodig. We staan voor grote en belangrijke opgaven zoals woningbouw, energietransitie en de verduurzamingsagenda. Zonder een gezonde bouwsector en goed opgeleid personeel in duurzame banen komen deze opgaven niet van de grond.’

Kom naar de bouwplaats



De uitnodiging aan de (demissionair) minister om een keertje met eigen ogen te zien hoe het op een bouwplaats eraan toegaat, staat nog steeds open. Siertsema: ‘Het wordt tijd dat de minister nu echt optreedt in het belang van een eerlijke en veilige bouwsector.’