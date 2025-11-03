Man aangehouden met heroïne en 91.000 euro op zak

Op donderdag 30 oktober vond er een preventief fouilleer actie plaats bij metrohalte Marconiplein in Rotterdam. Rond 20.30 uur werden er een aantal mensen geselecteerd om gefouilleerd te worden. Bij een man van 46 jaar uit Rotterdam werd een bijzondere vondst gedaan.

De man bleek namelijk zo'n 3 kilo heroïne en ruim 91.000 euro aan contant geld bij zich te hebben. De goederen zijn in beslag genomen. De man is aangehouden. De politie doet verder onderzoek.

Bij preventief fouilleren worden mensen willekeurig geselecteerd om te fouilleren. Daarvoor worden vooraf afspraken gemaakt, bijvoorbeeld elk derde persoon die door de poortjes heen komt. Deze verdachte werd dus per toeval gecontroleerd. Het gaat om een 46-jarige man uit Rotterdam. De verdachte wordt maandag 3 november voorgeleid bij de rechter commissaris.