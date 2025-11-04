Tram botst op trambaan tegen personenauto in Amsterdam, 2 gewonden

Dinsdagmiddag is in Amsterdam-West op de Eerste Constantijn Huygensstraat een tram tegen een personenauto gebotst. De twee inzittenden van de personenauto raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Ziekenhuis

Even voor 14.00 uur kregen de hulpdiensten de melding van de aanrijding. De brandweer heeft samen met medewerkers van de ambulance de twee inzittenden uit het voertuig gehaald. De twee personen zijn vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Afzetting

De politie zette de plek rond de aanrijding af voor al het verkeer. De precieze toedracht van de aanrijding wordt door de politie onderzocht. Tramverkeer werd tijdelijk omgeleid.