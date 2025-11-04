Politie ontdekt bij inval in loods in Noord-Brabant 3.300 cocaïne

De eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft maandagochtend 3 november een inval gedaan in een loods in het Brabantse Standdaarbuiten en daar 3.300 kilo cocaïne aangetroffen. 'Er zijn daarbij zeven verdachten aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Aanhoudingen

Het gaat om een 21-jarige man, een 22-jarige man en een 35-jarige man uit Breda. Een 30-jarige man uit Colombia, een 38-jarige man uit Engeland, een 41-jarige man uit Marokko en een 50-jarige man uit Bulgarije. Een achtste verdachte, een 47-jarige man uit Roosendaal, is maandagavond aangehouden. Daarbij zijn er nog een drietal doorzoekingen gedaan in Breda en 1 in Roosendaal.

Drugs, vuurwapen en meerdere voertuigen in beslag genomen

De eenheid Landelijke Opsporing en Interventies startte een onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket op basis van verkregen informatie uit het buitenland. Daaropvolgend is de doorzoeking gedaan in onder meer de loods. 'Hierbij is, naast de grote hoeveelheid cocaïne ook een vuurwapen aangetroffen. De drugs, het vuurwapen en meerdere voertuigen zijn in beslag genomen', aldus de politie. In dit onderzoek werkte de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies nauw samen met de eenheid Zeeland-West-Brabant. De verdachten zitten in alle beperkingen en worden 6 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Drugsindustrie oorzaak van zware criminaliteit

Drugsproductie- en handel is onlosmakelijk verbonden met liquidaties, geweld, bedreigingen, corruptie, witwassen en vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Daarom is het van groot belang dat we criminele netwerken, die zich bezighouden met de invoer, productie en handel in drugs hard aanpakken.