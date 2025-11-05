OM seponeert aangiften om uitingen door Bob Vylan in Paradiso

De uitingen van punkgroep Bob Vylan tijdens hun optreden in Paradiso op 13 september 2025 zijn naar het oordeel van het OM niet strafbaar. Dit meldt het OM woensdagmiddag.

'Provocatief en grof'

'Hoewel ze als provocatief en grof kunnen worden ervaren, is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging, aanzetten tot haat of discriminatie of opruiing. Het OM is tot deze conclusie gekomen na zorgvuldig onderzoek naar vier uitingen die door Bob Vylan zijn gedaan', aldus het OM.

Bob Vylan in Paradiso

Het optreden van de punkgroep in Paradiso veroorzaakte veel commotie nadat op social media en in de media enkele (fragmenten van) uitingen van de groep waren gepubliceerd en verspreid. De politie kreeg tientallen meldingen over het concert en uiteindelijk hebben 35 organisaties en privépersonen aangifte gedaan.

Vier uitingen beoordeeld

De politie heeft de opname gevorderd die Paradiso van het optreden heeft gemaakt. Met behulp van een beëdigd tolk zijn alleen de voor de strafrechtelijke beoordeling relevante gesproken passages beschreven en vertaald. De liedteksten zijn buiten beschouwing gelaten, ook omdat daar geen aangifte van is gedaan. Andere uitingen van Bob Vylan tijdens het concert komen niet in aanmerking voor een strafrechtelijke beoordeling, omdat deze volgens het OM evident niet strafbaar zijn.

De vier beoordeelde uitingen van de punkgroep zijn:

- “Death to the IDF”,

- “But sometimes, sometimes you also have to represent kicking a nazi in the fucking face!”,

- “Fuck Andy, fuck the fascists, fuck the zionists. Get out there and fight them. Get out there and meet them in the streets. Get out there and let them know that you do not fucking stand by them. Do you understand me?”

- “Because if you talk shit, you will get banged. Rest in peace Charlie Kirk you piece of shit”

Context

Bij de beoordeling van de uitingen op strafbaarheid toetst het OM uitsluitend op basis van bestaande wetgeving en jurisprudentie. Het is niet aan het OM om antwoord te geven op de vraag of een uiting ongepast of verwerpelijk is. In de berichtgeving in de media zijn de uitingen van Bob Vylan niet altijd in zijn geheel en in de juiste context weergegeven. Los van die context kunnen die uitingen een andere indruk wekken. Het OM begrijpt dat dit tot vragen en emoties heeft geleid. Het is echter belangrijk dat bij de beoordeling van mogelijke strafbare feiten altijd de volledige context wordt meegewogen.

Beoordeling

Voor strafbaarheid volgens de discriminatieartikelen moet sprake zijn van het concreet aanzetten tot haat of geweld tegen een groep mensen wegens onder meer hun ras of godsdienst. Het OM concludeert dat waar door Bob Vylan gesproken wordt over zionisten uit de context niet blijkt dat de uitingen ook impliciet over Joodse mensen als groep gaan. Het zionisme is een politieke beweging en ideologie; deze kenmerken als zodanig worden niet beschermd door de discriminatieartikelen. De vier uitingen, zoals zij in hun geheel zijn gedaan, bevatten naar oordeel van het OM mede daardoor geen strafbare discriminatie.

Geen opruiing

Het OM stelt daarnaast vast dat in geen van de vier beoordeelde uitingen sprake is van opruiing. Hoewel de uitingen provocatief en grof van toon zijn, interpreteert het OM die als oproepen tot activisme en politieke betrokkenheid die passen binnen de expressieve en confronterende stijl van het punkgenre. Daarom is in dit geval van een concrete aanzet tot geweld volgens het OM geen sprake.

Aangevers geïnformeerd

De aangevers zijn over de beslissing van het OM geïnformeerd per gemotiveerde sepotbrief en kunnen bij het gerechtshof een klacht indienen als ze het er niet mee eens zijn.