Treinkaartje ruim 6 procent duurder, Rover hekelt jojo-beleid NS

Rover is teleurgesteld dat NS het advies van de consumentenorganisaties naast zich neerlegt door op 1 januari 2026 de prijzen van het treinkaartje weer fors te verhogen. 'Het hogere prijskaartje betekent dat de treinreiziger de rekening betaalt van het politieke jojo-beleid', zo meldt Rover woensdag.

Prijsstijging van 6,52 procent

NS verhoogt op 1 januari aanstaande de prijzen met 6,52 procent. Het Locov, waarin Rover samen met andere consumentenorganisaties zitting heeft, had NS dringend geadviseerd om de prijzen niet meer dan de inflatie te verhogen ondanks dat NS contractueel wel die ruimte krijgt. “NS mag de prijzen extra verhogen maar hoeft dit uiteraard niet te doen”, zegt Rover-directeur Freek Bos.

'Prijsstijging is bewuste keuze NS'

“NS kiest bewust het spoor van prijsstijgingen, terwijl de reiziger daar niets voor terugkrijgt.” Rover waardeert het wel dat NS de totale geplande prijsverhoging van 3,5% bovenop de inflatie uitsmeert over 4 jaar maar waarschuwt dat de prijzen voor reizigers hierdoor de komende jaren alleen maar harder oplopen.

'Reiziger krijgt rekening gepresenteerd van politieke beleid'

Rover ziet dat de reiziger vooral de rekening gepresenteerd krijgt van het politieke beleid. “Het Rijk heeft de afgelopen jaren budget beschikbaar gesteld om de prijsstijgingen bij NS te dempen maar is hier nu opeens mee gestopt” aldus Bos. “Hierdoor zien we dat NS tekorten bij de reiziger neerlegt in plaats van te investeren in aantrekkelijker en betaalbaar treinvervoer.” Rover roept het Rijk op om een einde te maken aan de prijsstijgingen die de trein voor steeds meer mensen buiten bereik brengt.

'Betere abonnementen aanbieden aan reiziger'

Rover ziet tegelijk dat NS er financieel niet goed voor staat en heeft NS daarom geadviseerd om acties te ondernemen om meer reizigers te verleiden de trein te nemen. “De huidige NS-abonnementen bestaan inmiddels meer dan 10 jaar en dat terwijl NS stelt dat het reisgedrag erg is veranderd”, stelt Bos. “Rover gaat daarom met NS in gesprek om te zien hoe meer reizigers met betere abonnementen verleid kunnen worden”. Rover nodigt reizigers uit om op 15 november de ledenvergadering bij te wonen en mee te denken over dit onderwerp.