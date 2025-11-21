'Online casino’s moeten stoppen met misleiden en spelers compenseren'

Online casino’s moeten consumenten een schadevergoeding betalen. Dat eisen de Consumentenbond en de Stichting Consumenten Competition Claims. De gokbedrijven misleiden spelers en zetten aan tot overmatig gokken. Als de casino’s geen gehoor geven aan de eis, stappen de Consumentenbond en de stichting naar de rechter.

Het gaat om Bet365, Betcity, Holland Casino, Jacks, Unibet en Toto. Zij misleiden spelers en zetten aan tot overmatig gokken. Dit doen zij bijvoorbeeld door spelers onvoldoende en onduidelijk te informeren. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt bovendien dat verschillende casino’s oneerlijke standaardinstellingen en extreme speellimieten hanteren, waardoor consumenten met onverantwoord hoge bedragen spelen. Dat is in strijd met de zorgplicht van casino’s. Ook hanteren ze verboden bonussystemen die bijvoorbeeld als ‘gratis’ worden gepresenteerd terwijl dat niet zo is. Bovendien adverteren de online casino’s te agressief en op een misleidende manier.

Aan de wolven overgeleverd

Bert Heikens, voorzitter van Stichting Consumenten Competition Claims: ‘Consumenten moeten kunnen vertrouwen op een veilige spelomgeving. Dat was simpel gezegd de bedoeling toen online gokken in Nederland werd gelegaliseerd. Daar is nu geen sprake van. Consumenten zijn aan de wolven overgeleverd.’

Illegale praktijken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Online casino’s proberen consumenten zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen. Dat is niet alleen onverantwoord, maar ook nog eens hartstikke illegaal. Consumenten hebben recht op een schadevergoeding vanwege deze illegale praktijken. En dat gaan wij voor ze proberen te regelen.’