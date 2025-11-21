Iedereen moet kunnen stemmen: wetsvoorstel maakt hulp in stemhokje mogelijk

Minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een wetsvoorstel ingediend dat het voor alle kiezers mogelijk maakt om hulp te krijgen in het stemhokje. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag.

Verstandelijke beperking of dementie

Veel mensen kunnen zonder problemen zelfstandig stemmen, maar dat geldt niet voor iedereen. Kiezers met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of dementie kunnen moeite hebben met het invullen of lezen van het stembiljet. Dat geldt ook voor kiezers die laaggeletterd zijn. Voor deze groepen is stemmen niet vanzelfsprekend, terwijl zij wél graag hun stem willen uitbrengen.

'Stemmen is een recht, geen voorrecht'

Minister Rijkaart: “Stemmen is een recht, geen voorrecht. Het mag nooit afhangen van iemands beperking of achtergrond of die stem kan worden uitgebracht. Met dit wetsvoorstel wordt het voor iedereen mogelijk om te stemmen. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen in 2027 moet de wet in werking zijn, en daar werk ik hard aan.”

Hulp in het stemhokje voor kiezers die dat nodig hebben

Op dit moment kunnen alleen kiezers met een lichamelijke beperking hulp krijgen in het stemhokje. Andere kiezers kunnen wel buiten het stemhokje worden geholpen, maar niet binnen het hokje zelf. Hierdoor kunnen zij het stembiljet soms niet goed begrijpen of invullen.

Hulp wordt verleend door stembureauleden

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat iedere kiezer die ondersteuning nodig heeft, hulp kan krijgen in het stemhokje. Deze hulp wordt verleend door stembureauleden. Zij worden getraind om zo goed mogelijk en op neutrale wijze hulp te kunnen bieden. Daardoor blijft het stemgeheim en de stemvrijheid van kiezers gewaarborgd. Kiezers met een lichamelijke beperking behouden daarnaast de mogelijkheid om iemand naar keuze mee te nemen in het stemhokje. De nieuwe wet mag voor hen namelijk geen achteruitgang betekenen.