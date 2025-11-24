Celstraffen geëist voor ondergrondse bank van 50 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag bij de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 8 jaar geëist tegen een 48-jarige man en een celstraf van 2 jaar tegen een 42-jarige vrouw uit Rotterdam die terecht staan voor crimineel ondergronds bankieren. Dit meldt het OM maandag.

Witwassen 50 miljoen

Ook vordert het OM een ontneming van 1,7 miljoen euro voor de man. Hij wordt verdacht van het witwassen van in totaal ruim 50 miljoen in diverse valuta. Zijn 42-jarige echtgenote staat terecht voor het witwassen van 1,5 miljoen. Hun Rotterdamse toko was de plek waar criminelen grote sommen misdaadgeld konden versturen.

'Deels familiaire criminele organisatie'

Het OM ziet de 48-jarige man als de leider van een deels familiaire criminele organisatie die wereldwijd grote sommen misdaadgeld ondergronds heeft verplaatst. De verdenking is dat hij zijn criminele klantenkring het contante geld naar de Rotterdamse toko van zijn vrouw liet brengen. Zelf zou de ondergronds bankier zijn zakken vullen met de commissies die hij ontving. Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) blijkt dat in de Rotterdamse toko niet alleen Chinees voedsel over de toonbank zou gaan, maar ook tassen met contant geld.

Ontsleutelde chats

Het opsporingsonderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies naar de 48-jarige man start in mei 2023 op basis van ontsleutelde chats van het communicatieplatform SkyECC. Volgens het OM chat hij in 2020 en 2021 veelvuldig met andere Sky-gebruikers over het uitvoeren van geldoverdrachten. Uit de Sky-data blijkt dat via deze man wereldwijd tientallen miljoenen in diverse valuta is verplaatst.

Chats echtpaar

Het OM denkt dat het ondergronds verplaatsen van misdaadgeld door het echtpaar ook na de Sky-ontmanteling in maart 2021 volop is doorgegaan. Dit blijkt uit de chats tussen het echtpaar na die tijd. Ze sturen elkaar foto's van geldbiljetten, tokens en printscreens van chats met geplande geldoverdrachten. De man en vrouw zijn op 9 april 2024 in de toko aangehouden.

'Ondergrondse bankier is cruciale schakel'

“Het ondergronds verplaatsen van misdaadgeld is van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Het geld is vaak afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Een ondergrondse bankier is daarmee een cruciale schakel voor de georganiseerde misdaad.”

Partner in crime

Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket komt de vrouw na de ontmanteling van SkyECC nadrukkelijker in beeld als ‘partner in crime’ van haar man omdat zij dan zelf ook geldoverdrachten organiseert. Ook de zoon van het echtpaar zou geld aannemen in de toko en geld tellen voor zijn vader. Hij is ook aangehouden en was toen nog minderjarig. Zijn zaak is in oktober 2024 al afgedaan met een taakstraf van 50 uur voor het witwassen van bijna 2,5 miljoen.

'Jarenlang actief geweest'

De criminele organisatie is volgens het OM jarenlang actief geweest, van februari 2020 tot en met maart 2024. De officier stelt dat de 48-jarige leider van de organisatie moet hebben geweten dat het contante geld dat hij verplaatste uit drugshandel afkomstig is. Dat blijkt onder andere uit het versluierd taalgebruik op SkyECC en de foto’s van verdovende middelen die hij ontving. De politie heeft berekend dat het wederrechtelijk verkregen voordeel van deze verdachte in totaal 1,7 miljoen euro is. Naast de celstraf, wil het OM dat hij dat bedrag aan de staat betaalt. De officier vordert voor de vrouw ook een geldboete van 100.000 euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.