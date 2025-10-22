Monique van de Ven, Joes Brauers en Claire Pijman ontvangen Kristallen Film voor een vrouw als monique

De documentaire een vrouw als Monique heeft de Kristallen Film-status behaald. De documentaire van regisseur Claire Pijman heeft 10.000 bezoekers naar de filmhuizen getrokken. In een vrouw als Monique, waarin fictie en documentaire, acteerspel en werkelijkheid en verleden en heden door elkaar lopen, wordt gereflecteerd op het leven van Monique van de Ven. Monique van de Ven, Joes Brauers die een rol speelt in de documentaire en Claire Pijman ontvingen de Kristallen Film bij het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Het is de zesde keer dit jaar dat de Kristallen Film aan een Nederlandse documentaire is uitgereikt. De Kristallen Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival, met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over de film

Monique van de Ven arriveert in haar vakantiehuis aan zee om zich voor te bereiden op haar nieuwe film over een oudere actrice. Zij heeft plakboeken vol herinneringen meegenomen aan haar indrukwekkende oeuvre van meer dan vijftig films. Beelden van de vrouw in haar strandhuis weerspiegelen beelden uit haar films, en beelden uit haar films verweven zich met gebeurtenissen uit haar eigen leven. Wanneer een jonge man met een kapotte fiets bij haar huis strandt, raken ze in gesprek. Zijn jeugdige onbevangenheid en nieuwsgierigheid dagen haar uit om dieper in te gaan op haar carrière en de verhalen die erachter schuilgaan. Vierentwintig uur lang praten ze samen, eten ze samen en wandelen ze samen langs het strand. Elke vraag, elk beeld, elk artikel roept een herinnering op. Door middel van sleutelscènes uit haar films onthult Monique van de Ven geleidelijk aan steeds meer over haar persoonlijke leven: de liefdes, de avonturen, de hoogte- en dieptepunten. Wie is deze jongeman en waarom vertrouwt ze hem zo?

Over de productie

Claire Pijman (Robby Müller: Living the Light, Talking Guitars) regisseerde de documentaire en schreef samen met Fabie Hulsebos het script. De hoofdrollen worden vertolkt door Gouden Kalf-winnaars Monique van de Ven (Turks Fruit, Een maand later, Lang Leve de Koningin) en Joes Brauers (Fuck-a-Fan, Hardcore Never Dies). Moondocs produceerde een vrouw als monique in coproductie met NTR. De documentaire werd gerealiseerd met steun van het Nederlands Filmfonds, Netherlands Film Production Incentive, CoBo, Fonds 21 en NPO-fonds. Amstelfilm heeft de documentaire uitgebracht die nog steeds in 31 filmtheaters draait.

