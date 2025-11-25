Verdachte moord Lisa en gewelddadige verkrachting naar Pieter Baancentrum

In de Amsterdamse rechtbank heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag tijdens de eerste pro-formazitting over de gewelddadige verkrachting op 15 augustus van dit jaar in Amsterdam en de dood van Lisa vijf dagen later de stand van zaken gegeven. 'Er is DNA van de verdachte gevonden op zowel het slachtoffer van de verkrachting als op de vermoorde Lisa', zo meldt het OM dinsdag.

Mes in kluisje verdachte met daarop DNA van Lisa gevonden

In zijn kluisje in een COA-opvanglocatie werd een mes gevonden met daarop het DNA van Lisa. Ook andere onderzoeksbevindingen wijzen in de richting van de verdachte. Zo werd nabij de vindplaats van Lisa’s lichaam een telefoonhoesje gevonden met haar bloed en DNA van de verdachte en is op camerabeelden dezelfde fiets te zien bij zowel de verkrachting als de moord.

Arrestatieteam

De verdachte die op 21 augustus door een arrestatieteam werd aangehouden ontkent noch bekent betrokkenheid en zegt zich de gebeurtenissen niet te herinneren. Hij wordt binnenkort psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Voorlopige hechtenis verlengd tot volgende zitting 11 februari 2026

De rechtbank in Amsterdam heeft zijn voorlopige hechtenis verlengd tot de volgende zitting op 11 februari 2026. Dit zal wederom een pro forma-zitting zijn en nog geen inhoudelijke behandeling.