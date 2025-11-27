Goed nieuws voor OV-reizigers: bezuinigingen de komende twee jaar van tafel

Acties Rover

Dat betekent dat er in totaal €448 miljoen beschikbaar blijft om het openbaar vervoer in heel het land op peil te houden. Deze beslissing werd genomen nadat werd ingestemd met een voorstel van de ChristenUnie, na advies en acties van Rover tegen de bezuinigingen.

Europese CO2-heffing

In 2026 komt er nu alsnog €211 miljoen en in 2027 €237 miljoen beschikbaar voor het openbaar vervoer. Dat geld komt uit een Europese CO2-heffing, het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Het zou eerst gebruikt worden om accijnzen op benzine en diesel te verlagen, maar een deel hiervan komt nu ten goede aan het openbaar vervoer. Het budget voor de accijnsverlaging is daarmee nog steeds 1.3 miljard.

OV voor veel mensen onmisbaar

Volgens reizigersvereniging Rover is dit een belangrijke stap. Directeur Freek Bos: “Met dit besluit voorkomen we dat het OV verder wordt uitgekleed. Reizen met bus, tram, metro of trein moet voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijven. Bos benadrukt dat het OV voor veel mensen onmisbaar is: “Het brengt ons naar werk, studie, zorg en familie. Juist nu er veel nieuwe woningen gebouwd moeten worden en de druk op de mobiliteit toeneemt, is goed OV essentieel. Dankzij dit besluit blijven buslijnen en bushaltes behouden.”

'Behoefte aan langetermijnplan'

Rover ziet dit als een belangrijke ontwikkeling, maar roept politiek Den Haag op om verder te kijken dan alleen het schrappen van bezuinigingen. Er is volgens de organisatie behoefte aan een langetermijnplan: investeren in bereikbaarheid, uitbreiding van mobiliteitsnetwerken bij nieuwe woonwijken en duidelijke afspraken over exploitatie. “Dit is pas het begin,” aldus Bos. “Wat we echt nodig hebben is toekomstbestendig openbaar vervoer, voor álle Nederlanders.” Rover zal daarom blijven werken aan oplossingen voor de lange termijn.