Boete van 300 euro voor spoorbezetters Amsterdam Centraal

De mensen die op 8 oktober 2025 tijdelijk het spoor op station Amsterdam Centraal bezetten, hebben volgens het OM niet alleen flinke overlast veroorzaakt maar ook gevaarlijke situaties op het spoor laten ontstaan. “Deze actie valt niet binnen het demonstratierecht,” stelt het OM.

Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal kwam korte tijd volledig stil te liggen nadat activisten van Extinction Rebellion en pro-Palestijnse groeperingen zich op het spoor begaven. Uiteindelijk werden ongeveer twintig personen aangehouden. Twaalf van hen moesten zich voor de kantonrechter verantwoorden.

Gevaar en overlast

Volgens de officier van justitie zijn deze personen niet opgepakt omdat zij demonstreerden voor de situatie in Palestina. "Iedereen heeft het recht om zijn of haar mening te uiten en te demonstreren," aldus de officier. "Dat is een grondrecht dat voor iedereen geldt, ongeacht het onderwerp van het protest. Maar daarbij moeten de regels wel worden nageleefd."

De officier benadrukte dat de actie neerkwam op het verstoren van de openbare orde, het veroorzaken van gevaar en overlast, en het onnodig belasten van de politie. Ook werd er gevaar gecreëerd voor zowel de actievoerders als de aanwezige agenten. Volgens de NS was er sprake van gevaar door gladde sporen, kans op elektrocutie en vernieling van spoorweginfrastructuur. Vanwege deze risico’s kon de politie niet direct ingrijpen en moest eerst het spoor veilig worden gesteld.

300 euro boete

De officier van justitie vroeg de rechter een duidelijk signaal af te geven, omdat ze van mening is dat dergelijke gevaarlijke acties niet onder het demonstratierecht vallen. Zij eiste een boete van 500 euro per persoon.

De kantonrechter in Amsterdam veroordeelde de twaalf personen tot een geldboete van 300 euro voor het veroorzaken of in ieder geval kunnen veroorzaken van gevaar. Met dit vonnis wil de kantonrechter, zo begrijpt het OM, herhaling voorkomen en benadrukken dat het betreden van het spoor niet alleen gevaarlijk is, maar ook grote gevolgen heeft voor reizigers en het openbaar vervoer.