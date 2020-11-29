Politie onderzoekt overval op juwelier

Een juwelier aan de Walstraat is zaterdagochtend 29 november overvallen. Twee daders zijn er met buit van door gegaan. Niemand raakte gewond bij de overval. De politie doet onderzoek naar de overval.

Rond 09.30 uur kwamen twee personen de winkel binnen. Een van de daders bedreigde een medewerker met een mes. De overvallers sloegen vitrines met sieraden kapot en vertrokken daarna met de buit.

Onderzoek

Meerdere politie-eenheden hebben in de omgeving gezocht naar de daders. Ook werd de hulp van publiek ingeroepen met een Burgernetmelding. Daarin werd het signalement van de daders gegeven. Beide overvallers droegen een blauw regenpak en een muts. Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen. Ook hebben getuigen camerabeelden aan de politie gegeven. Forensische rechercheurs doen sporenonderzoek.