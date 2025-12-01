Explosie Poortstraat in Utrecht

Rond 08:00 uur werden de bewoners opgeschrikt door een knal. Agenten kwamen ter plaatse en troffen resten van vuurwerk en brandbaar materiaal. Er raakte niemand gewond. Er is wel schade aan een woning. De verdachte is er vermoedelijk op een witte scooter richting Zandhofsestraat vandoor gegaan, mogelijk kwam hij of zij daar ook vandaan. Het kan ook zijn dat een persoon op een witte scooter in de directe omgeving heeft staan wachten of observeren.