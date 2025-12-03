Adviesraad: ‘Politie dreigt verbinding met burgers te verliezen’

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie (WARP) constateert dat de verbinding tussen burgers en politie onder druk staat. Dit zet de maatschappelijke legitimiteit van de politie op het spel. De verbinding met uiteenlopende groepen vormt volgens de Raad juist de basis van de Nederlandse politie. Om die basis te behouden formuleert de raad negen uitgangspunten met flinke implicaties voor de politie, onder meer op het terrein van opleiding en technologie. Het advies is aangeboden aan de korpschef van de politie, daarnaast wordt er vandaag een publiek debat georganiseerd.

De verbinding – de WARP spreekt van de Blauwe Band – staat onder druk doordat het daadwerkelijke contact met burgers is afgenomen door allerlei landelijke verplichtingen, digitalisering en ervaren druk op capaciteit. De negen geadviseerde uitgangspunten hebben flinke implicaties voor de politie. Zo pleit de raad voor maatregelen in onder meer de opleiding van agenten en de inzet van technologie. Ook moet de politie een eigen verhaal hebben waarin de democratische rechtsstaat centraal staat.

De raad benadrukt verder het belang van centrale ondersteuning van lokaal politiewerk, van meer transparantie over het politieoptreden, en van productieve partnerschappen, zeker ook waar het gaat om ‘het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven’. Ze benadrukt ook het belang van fysieke nabijheid, juist in een digitale samenleving. De inzet van technologie lijkt vooralsnog vooral ingeven door schaarste en efficiency, terwijl technologie de relatie tussen burgers en politie juist moet versterken.

De raad roept op tot een maatschappelijk en politiek-bestuurlijk debat over de toekomst van de politie. Niet over protocollen en middelen alleen, maar over de kernvraag: hoe geven we vorm aan politiewerk dat recht doet aan de democratische rechtsstaat én aan de ontwikkelingen in de samenleving? In dat debat moet de Blauwe Band het vertrekpunt zijn, als kompas voor de toekomst.