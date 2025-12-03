Betalingsherinnering e-TOL wordt 9 euro, dus betaal op tijd

Op 7 december is de A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg een jaar geopend. De eerste weg met digitale tolheffing heeft de bereikbaarheid in de regio flink verbeterd. De betaling van de e-TOL gaat in de meeste gevallen goed en op tijd. Een van de redenen daarvoor is dat steeds meer mensen automatisch tol betalen. Die keuze wordt extra belangrijk. Vanaf 7 december worden 9 euro aan administratiekosten in rekening gebracht voor de betalingsherinnering.

Automatisch betalen is een goede methode om deze extra kosten te voorkomen. Daarmee wordt het onmogelijk voor weggebruikers om te vergeten de e-TOL te betalen en lopen ze dus geen risico op extra kosten. Dit betekent betaalgemak, voor zowel veelgebruikers als voor bestuurders die zelden over de A24 rijden.

Steeds meer mensen betalen automatisch

Bijna 80% van de tolritten wordt inmiddels automatisch betaald. Daar komen vanaf nu ook de tolritten van minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat bij. Hij meldde zich vandaag via zijn telefoon aan bij een dienstaanbieder. Dat deed hij in minder dan vijf minuten. “Binnen een paar klikken was het geregeld”, vertelt de minister. “Scheelt tijd, gedoe en mogelijk een boete.”

Drie aanbieders van automatisch tol betalen

Weggebruikers kunnen automatisch betalen door zich aan te melden bij een aanbieder van automatisch betalen. Deze aanbieder stuurt dan een rekening van alle tolritten die de weggebruiker vervolgens met een automatische overboeking betaalt. Bij sommige aanbieders kan ook prepaid betaald worden. Voor de A24 zijn nu drie aanbieders van automatisch betalen actief: Flitsmeister, 24TOLL en MOVE-IZI. Op de website www.e-tol.nl/automatisch-betalen staat hierover meer informatie en een verwijzing om je aan te melden.

Voorkom extra kosten

Wie niet automatisch betaalt moet zelf de tol online betalen. Dat moet binnen 72 uur na de tolrit. Om de weggebruiker te herinneren aan de tol krijgt deze voor iedere niet-betaalde tolrit per post een betalingsherinnering. Dat gebeurt nu voor ongeveer 15% van alle tolritten. Bij het versturen van de betalingsherinnering wordt vanaf 7 december 9 euro administratiekosten in rekening gebracht. In het eerste jaar van e-TOL was de betalingsherinnering kosteloos om weggebruikers te laten wennen aan de nieuwe manier van tol betalen. Deze periode loopt op 7 december 2025 af. De extra kosten zijn te voorkomen door op tijd te betalen of automatisch betalen te regelen.

Extra communicatie

Om de weggebruikers op tijd op de hoogte te brengen, wordt tol betalen op de A24 op verschillende manieren extra onder de aandacht gebracht. Dat gebeurt onder meer door matrixborden langs omliggende wegen, communicatie bij tankstations, aandacht en advertenties in de media en extra tekst op de envelop van de betalingsherinnering.